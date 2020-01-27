Дело Головина: за экс-начальника полиции Одесской области внесли полумиллионный залог, фото: facebook

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Ракурс

Залог в размере 525,5 тыс. грн внесен за Дмитрия Головина, экс-начальника полиции Одесской области.

Он подозревается в хищении вещественных доказательств. Об этом сообщает «Украинская правда».

Адвокат Николай Стоянов отметил, что залог внесен третьим лицом. Он пояснил, что была подана апелляционная жалоба на меру пресечения. Соответствующий документ до сих пор не рассмотрели. Дату слушаний также не назначили.

По словам адвоката, судья Высшего антикоррупционного суда указал на необходимость замены на более строгую меру пресечения. По его мнению, это был единственный выход в сложившейся ситуации до рассмотрения апелляционной жалобы. Меру пресечения бывшему правоохранителю заменили из домашнего ареста на залог в размере 525,5 тыс. грн.

Напомним, Дмитрия Головина задержали 25 июля. Экс-начальника и его заместителя подозревают в завладении сигаретами. Продукция считается вещественным доказательством в расследовании. Дома у Головина зафиксировали 26 тыс. евро и 13 тыс. долл. наличными. Сообщалось, что подозреваемый помогал контрабандистам легализировать сигареты, которые незаконно прибывали в одесский порт.