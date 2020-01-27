Справа Головіна: за екс-начальника поліції Одещини внесли півмільйонну заставу, фото: facebook

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Застава в розмірі 525,5 тис. грн внесена за Дмитра Головіна, екс-начальника поліції Одещини.

Він підозрюється у розкраданні речових доказів. Про це повідомляє «Українська правда».

Адвокат Микола Стоянов зазначив, що застава внесена третьою особою. Він пояснив, що було подано апеляційну скаргу на запобіжний захід. Відповідний документ досі не розглянули. Дату слухань також не призначили.

За словами адвоката, суддя Вищого антикорупційного суду вказав на необхідність заміни на більш суворий запобіжний захід. На його думку, це був єдиний вихід із ситуації, що склалася до розгляду апеляційної скарги. Запобіжний захід колишньому правоохоронцю замінили із домашнього арешту на заставу у розмірі 525,5 тис. грн.

Нагадаємо, Дмитра Головіна затримали 25 липня. Екс-начальника та його заступника підозрюють у заволодінні цигарками. Продукція вважається речовим доказом у розслідуванні. Вдома у Головіна зафіксували 26 тис. євро і 13 тис. дол. готівкою. Повідомлялось, що підозрюваний допомагав контрабандистам легалізовувати цигарки, які незаконно прибували в одеський порт.