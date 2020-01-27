Закони про статус Донбасу та амністію: КСУ відмовився перевіряти конституційність норм, фото: Міноборони РФ

https://racurs.ua/ua/n132738-zakony-pro-status-donbasu-ta-amnistiu-ksu-vidmovyvsya-pereviryaty-konstytuciynist-norm.html

Ракурс

Закони про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО і амністію учасників незаконних збройних формувань обговорюють в українському суспільстві.

Конституційність відповідних норм відмовились розглядати представники Конституційного суду. Рішення ухвалене на засіданні інстанції.

Ініціаторами подання стали 53 депутатів Верховної Ради VIII скликання. Вони просили визнати неконституційними закони «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Не погоджувались колишні народні обранці також з нормами щодо амністії тих, хто порушив українські закони і здійснював злочини на території держави.

Велика палата Конституційного суду постановила відмовити у відкритті конституційного провадження, — йдеться у повідомленні.

Раніше законодавці розглянули можливість реалізації норм щодо статусу окупованих територій. У грудні 2019 року Верховна Рада продовжила термін дії закону про особливий порядок самоврядування на окупованій частині Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2020 року. Відповідні домовленості зафіксували під час «нормандського формату».