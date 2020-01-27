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Ракурс
Телескоп VISTA показав незвичайне фото Чумацького Шляху, фото: Good Free Photos

Телескоп VISTA показав незвичайне фото Чумацького Шляху

27 січ 2020, 20:53
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Чумацький Шлях продемонстрували на фото.

Центральні області нашої галактики зафіксував телескоп VISTA. Європейська південна обсерваторія опублікувала відповідний знімок.

Розмір фото — 9 гігапікселів. На знімку вчені нарахували 84 млн зірок.

Астрофізики вважають, що такі зображення дозволять більше дізнатись про формування нашої Сонячної системи. Вона знаходиться саме у Чумацькому шляху.

Телескоп VISTA показав незвичайне фото Чумацького Шляху, фото: Good Free Photos

Телескоп VISTA здійснює інфрачервоний огляд космічного простору. Широкопольовая відбиваюча система розташована на території Чилі. Розмір дзеркал — 4,1 м. Телескоп має 3-тонну камеру, що містить 16 спеціальних детекторів, які чутливі до інфрачервоного світла. Наукову діяльність апарат розпочав у грудні 2009 року. Підпорядковується Європейській південній обсерваторії.

Раніше астрономи показали, як виглядає Чумацький шлях в низькочастотних радіохвилях. Фахівці Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень (ICRAR) за допомогою телескопа Murchison Widefield Array (MWA) створили зображення галактики в діапазоні 72−231 МГц.

Джерело: Ракурс


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20:28   27 січ