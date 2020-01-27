Эпидемия коронавируса: в ВОЗ считают глобальный уровень риска высоким, фото: pixabay

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Ракурс

Оценка риска нового коронавируса 2019-nCoV Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не соответствует действительности.

Специалисты исправили показатель с «умеренного» на «высокий». Об этом указано в ситуационном отчете организации.

В документе говорится о высоком риске в Китае на региональном уровне. Впоследствии было добавлено, что существует «высокий риск на глобальном уровне».

Этот доклад опубликовали 25 января. Два дня назад ВОЗ ошибочно указала вероятность глобального фактора угрозы как «умеренный».

На территории КНР случаи заболевания зафиксированы почти во всех регионах. Власти страны прекратили отправку групп туристов за границу. В государстве усиливаются меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса. Случаи заболевания уже зафиксировали в США, Японии, Таиланде, Южной Корее, Канаде, Австралии, Франции и других государствах.

Ранее в ВОЗ заявили, что китайский коронавирус пока не является угрозой мирового масштаба. Как сообщали специалисты, объявлять чрезвычайное положение из-за распространения нового коронавируса из Китая не стоит, но все страны должны быть готовым к этому.