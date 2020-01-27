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«Темна і бурхлива»: станція «Юнона» пролетіла над північною півкулею Юпітера, фото: Needpix

«Темна і бурхлива»: станція «Юнона» пролетіла над північною півкулею Юпітера (ФОТО)

27 січ 2020, 23:39
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Північна півкуля Юпітера зафіксована на фото.

Знімок зробила автоматична міжпланетна станція «Юнона». NASA опублікувало відповідний кадр в Instagram.

Відомо, що політ здійснено наприкінці грудня 2019 року. Вчений Кевін М. Гілл використав дані, зробивши покращене кольорове зображення. Обробка виявилась достатньо вдалою.

Космічний апарат знаходився приблизно в 23 500 км від вершин хмар найбільшої планети нашої Сонячної системи. Північна півкуля Юпітера вразила навіть досвідчених астрофізиків.

«Темна і бурхлива»: станція «Юнона» пролетіла над північною півкулею Юпітера, фото: NASA

У соцмережах фоловери не приховували подиву. Коментатори заявили, що побачили «темну і бурхливу планету».

Раніше не бачив такого фото Юпітера, Дуже гарно!, Це темна та бурхлива планета, Надзвичайно вдалий знімок, — висловились у соціальних мережах.

Автоматична міжпланетна станція «Юнона» створена NASA для дослідження Юпітера. Об'єкт запустили у космос в серпні 2011 року. Фіксація магнітного поля планети, природи його полярного сяйва — головне завдання станції.

Раніше у NASA затвердили пошукову місію під назвою Europa Clipper. Програма розрахована на поглиблене вивчення Європи, супутника гігантської планети.

Джерело: Ракурс


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20:28   27 січ