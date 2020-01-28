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Україна вступить в НАТО швидше, ніж в ЄС – Кулеба, фото: facebook

Україна вступить в НАТО швидше, ніж в ЄС — Кулеба

28 січ 2020, 00:03
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Вступ України в НАТО може відбутись швидше, ніж у Європейський Союз.

Таку думку висловив Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Про це повідомляє «Обозреватель».

Чиновник вважає, що вже здійснюється масштабна співпраця с країнами Альянсу. Армія України поступово переходить на стандарти НАТО. Спостерігається очевидний прогрес у цьому напрямку.

Якщо ти поглиблюєш взаємодію в цій сфері — відкривається більше дверей, — зазначив він.

Кулеба додав, що Київ давно вів переговори до приєднання до воєнно-політичного блоку. НАТО у 2008 році відмовило Україні в наданні Плану дій щодо членства в Альянсі. Це мало катастрофічні наслідки у майбутньому, адже у 2014 році Росія скористалась дезорганізованістю державних структур, завдавши військового удару.

Раніше повідомлялось, що у 2020 році в Одесі Україна та НАТО проведуть спільні навчання. ВМС союзників відпрацюють координацію в рамках тренувань «Непорушна стійкість — 2020».


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