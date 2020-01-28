Вспышка коронавируса: первого инфицированного обнаружили в Германии

В Германии обнаружили первого больного новым коронавирусом, фото: «Википедия»

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В Германии официально подтвердили первый случай обнаружения человека, инфицированного новым опасным коронавирусом, вспышка которого недавно началась в Китае.

Вирус обнаружили у жителя города Штарнберг, расположенного в 30 км к юго-западу от Мюнхена, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Департамента здравоохранения Баварии.

Отмечается, что инфицированный пациент находится в «хорошем состоянии» под медицинским наблюдением. Сведения о его возрасте и национальности не раскрываются.

Люди, контактировавшие (с пациентом — ред.), были подробно проинформированы о возможных симптомах, гигиенических мерах и способах передачи, — отметили в ведомстве.

Первые случаи заболевания этим вирусом были зафиксированы в центральном Китае в городе Ухане в декабре прошлого года.

Случаи выявления инфицированных вирусом людей, которые посещали или прибыли из Китая, зафиксированы в ряде стран мира, от Японии до США.

Чтобы предотвратить попадание вируса на свою территорию, некоторые из стран вводят ограничения для граждан КНР. Так, Филиппины и Казахстан приостановили выдачу по прибытию виз гражданам Китая. Визы в Филиппины китайцы еще могут получить в консульствах страны, а Казахстан будет требовать медицинских справок от граждан Китая, которые стремятся получить визу.

Напомним, жертвами нового коронавируса в Китае уже стали более 100 человек, еще более 4,5 тыс. считаются инфицированными.