Нафтогаз. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n132754-cena-na-gaz-budet-formirovatsya-na-osnovanii-ego-stoimosti-na-niderlandskom-habe-ttf-kabmin.html

Ракурс

Цена на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) будет формироваться на основании среднеарифметической стоимости голубого топлива на нидерландском хабе TTF. Соответствующие изменения были внесены Кабмином в положение о возложении специальных обязательств на рынке природного газа.

Текст постановления был обнародован сегодня утром на правительственном портале.

В постановлении указано, что с 1 января «Нафтогаз» поставляет газ потребителям по ценам, которые не должны превышать среднеарифметическое значение фактической стоимости голубого топлива на следующие сутки на нидерландском хабе TTF.

Берется во внимание средняя цена поставок газа за период с 1 по 22 число месяца на основании данных биржи Powernext/EEX, разница между ценой на хабе TTF и на границе Украины, а также стоимость транспортировки газа для точки входа в Украину со стороны Польши, Венгрии и Словакии.

Таким образом, цена покупки природного газа с 1 января 2020 года не может превышать стоимость, рассчитанную на основании данного положения. В цену газа будет дополнительно включаться торговая наценка «Нафтогаза» в размере 1,917% от расчетной стоимости.