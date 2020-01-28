Труба оспаривает указ Зеленского в Верховном суде. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n132752-truba-rvetsya-k-vlasti-pojalovalsya-na-zelenskogo-v-verhovnyy-sud.html

Ракурс

Роман Труба, экс-глава Государственного бюро расследований (ГБР), решил оспорить свое увольнение в Верховном суде. Труба просит суд признать незаконным указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий директора ГБР.

Труба считает, что его увольнение было политическим решением, «которое появилось в результате реализации сценариев различных групп». Теперь он требует правового решения. Об этом Труба написал в своем Telegram-канале.

Экс-директор Госбюро расследований отметил, что ГБР на данном этапе стало вершиной его карьеры. Поэтому, считает он, решение о его увольнении должно теперь получить правовую оценку, а не только политическую. Он также добавил, что оценить эффективность такого решения президента можно будет спустя какое-то время.

Как известно, осенью 2018 года появился Telegram-канал «Трубу прорвало», где периодически обнародуют якобы аудиозаписи разговоров экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы с рядом чиновников и работников правоохранительных органов. Эти записи, вероятно, были сделаны в кабинете экс-главы Госбюро.

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Трубы с должности директора Государственного бюро расследований. В тот же день глава государства подписал указ, которым назначил и. о. директора ГБР депутата от «Слуги народа» Ирину Венедиктову.