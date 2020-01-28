Труба оскаржує указ Зеленського у Верховному суді. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n132752-truba-rvetsya-do-vlady-poskarjyvsya-na-zelenskogo-do-verhovnogo-sudu.html

Ракурс

Роман Труба, екс-глава Державного бюро розслідувань (ДБР), вирішив оскаржити своє звільнення у Верховному суді. Труба просить суд визнати незаконним указ президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень директора ДБР.

Труба вважає, що його звільнення було політичним рішенням, «яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп». Тепер він вимагає правового вирішення. Про це Труба написав у своєму Telegram-каналі.

Екс-директор Держбюро розслідувань зазначив, що ДБР на цьому етапі стало вершиною його кар'єри. Тому, вважає він, рішення про його звільнення має тепер отримати правову оцінку, а не тільки політичну. Він також додав, що оцінити ефективність такого рішення президента можна буде згодом.

Як відомо, восени 2018 року з’явився Telegram-канал «Трубу прорвало», де час від часу оприлюднюють нібито аудіозаписи розмов екс-глави Державного бюро розслідувань Романа Труби з низкою високопосадовців, працівників правоохоронних органів та чиновників. Ці записи, ймовірно, були зроблені в кабінеті екс-очільника Держбюро.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Труби з посади директора Державного бюро розслідувань. Того ж дня глава держави підписав указ, яким призначив в. о. директора ДБР депутата від «Слуги народу» Ірину Венедиктову.