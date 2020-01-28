Майк Помпео, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n132751-derjsekretar-ssha-prygrozyv-rosiyi-sankciyamy-v-razi-prodovjennya-atak-na-myrnyh-syriyciv.html

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Держсекретар США Майк Помпео пригрозив Росії та Ірану санкціями у разі продовження атак, в результаті яких гине мирне населення Сирії.

Так у США відреагували на здійснювані режимом Башара Асада за підтримки вказаних держав та руху «Хезболла» наземні та повітряні удари по непідконтрольному Дамаску північному заході Сирії. Текст відповідної заяви розміщений на сайті Держдепу.

Помпео наголосив, що в результаті цих дій десятки тисяч мирних жителів були змушені залишити свої домівки або опинилися в пастці під обстрілами в районі міста Мааррет-ен-Нууман, розташованого між Алеппо та Хомсом.

Дестабілізуючі дії Росії, іранського режиму, «Хезболли» й режиму Асада заважають припиненню вогню на півночі Сирії, прописаному в резолюції 2254 РБ ООН, — констатував Помпео.

Він наголосив, що США «засуджують ці невиправдані напади на населення північно-західній частині Сирії» та закликають до негайного припинення вогню в цьому регіоні, де в результаті бойових дій страждають сотні тисяч людей, а також до забезпечення повного доступу туди гуманітарних організацій.

Сполучені Штати готові вжити найрішучіші дипломатичні та економічні дії проти режиму Асада і будь-якої держави або особи, які сприяють реалізації його жорстоких планів, — резюмував Помпео.

Нагадаємо, минулого тижня внаслідок нових російських авіаударів у Сирії загинули 40 осіб.