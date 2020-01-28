Фальшиві євро: які купюри підробляють найчастіше

Євро. Фото: Dengi.ua

https://racurs.ua/ua/n132750-falshyvi-ievro-yaki-kupury-pidroblyaut-naychastishe.html

Ракурс

Фальшиві євро все частіше стали зустрічатися на території Євросоюзу. За перше півріччя 2019 року кількість підробок у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зросла на 22,7%. За друге півріччя зростання кількості фальшивок склало 17,6%.

Таку статистику оприлюднила прес-служба Європейського центрального банку (ЄЦБ).

За друге півріччя ЄЦБ вилучив із обігу близько 308 тис. купюр євро. Найчастіше фальшивомонетники підробляють банкноти номіналом 20 і 50 євро. У загальній кількості підробок такі купюри складають 70,7%.

Кількість фальшивих банкнот у процентному співвідношенні за друге півріччя 2019 року виглядає наступним чином:

5 євро — 2,4%;

10 євро — 13,5%;

20 євро — 34,2%;

50 євро — 36,5%;

100 євро — 9,6%;

200 євро — 1,4%;

500 євро — 2,4%.

Близько 96,4% усіх фальшивих євро було виявлено на території держав, що входять до єврозони. Близько 3% підроблених купюр виявлено на території країн Євросоюзу, які не входять до єврозони. І лише 0,6% підроблених купюр виявлено за межами ЄС.

В ЄЦБ уточнили, що ймовірність отримання фальшивих купюр дуже низька, тому що кількість підробок у загальній масі банкнот залишається незначною.

Наразі в обігу перебуває 24 млрд купюр загальною вартістю 1,3 трлн євро. Більшість купюр відноситься до другої серії випуску, яка має покращений захист.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві затримали банду фальшивомонетників, яка намагалася збути 25 тис. фальшивих купюр євро. Підроблені євро ввозилися на територію України з Туреччини.