Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Евро. Фото: Dengi.ua

Фальшивые евро: какие купюры подделывают чаще всего

28 янв 2020, 09:29
999

Фальшивые евро все чаще стали попадаться на территории Евросоюза. За первое полугодие 2019 года количество подделок по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло на 22,7%. За второе полугодие рост количества фальшивок составил 17,6%.

Такую статистику обнародовала пресс-служба Европейского центрального банка (ЕЦБ).

За второе полугодие ЕЦБ изъял из оборота около 308 тыс. купюр евро. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты номиналом 20 и 50 евро. В общем количестве подделок такие купюры составляют 70,7%.

Количество фальшивых банкнот в процентном соотношении за второе полугодие 2019 года выглядит следующим образом:

  • 5 евро — 2,4%;
  • 10 евро — 13,5%;
  • 20 евро — 34,2%;
  • 50 евро — 36,5%;
  • 100 евро — 9,6%;
  • 200 евро — 1,4%;
  • 500 евро — 2,4%.

Около 96,4% всех фальшивых евро были обнаружены на территории государств, входящих в еврозону. Около 3% поддельных купюр выявлено на территории стран Евросоюза, которые не входят в еврозону. И лишь 0,6% поддельных купюр обнаружено за пределами ЕС.

В ЕЦБ уточнили, что вероятность получения фальшивых купюр очень низкая, так как количество подделок в общей массе банкнот остается незначительным.

В настоящее время в обороте находится 24 млрд купюр общей стоимостью 1,3 трлн евро. Большинство купюр относится ко второй серии выпуска, которая имеет улучшенную защиту.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве задержали банду фальшивомонетчиков, которая пыталась сбыть 25 тыс. фальшивых купюр евро. Поддельные евро ввозились на территорию Украины из Турции.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости