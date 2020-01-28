Фальшивые евро: какие купюры подделывают чаще всего

Евро. Фото: Dengi.ua

https://racurs.ua/n132750-falshivye-evro-kakie-kupury-poddelyvaut-chasche-vsego.html

Ракурс

Фальшивые евро все чаще стали попадаться на территории Евросоюза. За первое полугодие 2019 года количество подделок по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло на 22,7%. За второе полугодие рост количества фальшивок составил 17,6%.

Такую статистику обнародовала пресс-служба Европейского центрального банка (ЕЦБ).

За второе полугодие ЕЦБ изъял из оборота около 308 тыс. купюр евро. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты номиналом 20 и 50 евро. В общем количестве подделок такие купюры составляют 70,7%.

Количество фальшивых банкнот в процентном соотношении за второе полугодие 2019 года выглядит следующим образом:

5 евро — 2,4%;

10 евро — 13,5%;

20 евро — 34,2%;

50 евро — 36,5%;

100 евро — 9,6%;

200 евро — 1,4%;

500 евро — 2,4%.

Около 96,4% всех фальшивых евро были обнаружены на территории государств, входящих в еврозону. Около 3% поддельных купюр выявлено на территории стран Евросоюза, которые не входят в еврозону. И лишь 0,6% поддельных купюр обнаружено за пределами ЕС.

В ЕЦБ уточнили, что вероятность получения фальшивых купюр очень низкая, так как количество подделок в общей массе банкнот остается незначительным.

В настоящее время в обороте находится 24 млрд купюр общей стоимостью 1,3 трлн евро. Большинство купюр относится ко второй серии выпуска, которая имеет улучшенную защиту.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве задержали банду фальшивомонетчиков, которая пыталась сбыть 25 тыс. фальшивых купюр евро. Поддельные евро ввозились на территорию Украины из Турции.