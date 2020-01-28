В США ужесточат условия получения грин-карт. Фото: Depositphoto

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Ракурс

Грин-карты, которые дают право на проживание в США, теперь смогут получить не все. Верховный суд США поддержал новую иммиграционную политику администрации президента Дональда Трампа.

Согласно решению суда, администрация американского президента может ввести новые правила получения вида на жительство для определенных категорий иммигрантов. Эти правила означают, что им могут отказать в предоставлении права на постоянное проживание в США, а именно — в получении грин-карт. Об этом сообщает «Голос Америки».

Новые ограничения касаются категорий, относительно которых есть риски, что они будут жить на государственную помощь Соединенных Штатов Америки. Правозащитники называют нововведения «тестом на богатство», из-за которых иммигранты разных рас не смогут жить в США.

Решение поддержали пять из девяти судей Верховного суда США. Этим решением отменяются постановления судов низших инстанций ряда штатов, которые ранее блокировали введение новых правил администрацией Трампа. Исключение — штат Иллинойс, где продолжает действовать решение суда низшей инстанции. На остальной территории США вводятся новые ограничения.

Как известно, грин-карта — это идентификационная карта, подтверждающая наличие вида на жительство у человека, который не является гражданином Соединенных Штатов. Этот удостоверение дает все привилегии, доступные гражданам США, за исключением голосования на выборах.

Как писал «Ракурс», ранее Америка ввела новые правила получения туристических виз для женщин, которые намерены рожать в Соединенных Штатах Америки. Теперь сотрудники консульских служб могут отказывать в визе женщинам, если решат, что основная цель их поездки — родить ребенка на территории США.