У США посилили умови отримання грін-карт. Фото: Depositphoto

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Ракурс

Грін-карти, які дають право на проживання в США, тепер зможуть отримати не всі. Верховний суд США підтримав нову імміграційну політику адміністрації президента Дональда Трампа.

Згідно з рішенням суду, адміністрація американського президента може ввести нові правила отримання посвідки на проживання для певних категорій іммігрантів. Ці правила означають, що їм можуть відмовити в наданні права на постійне проживання в США, а саме — в отриманні грін-карт. Про це повідомляє «Голос Америки».

Нові обмеження стосуються категорій, щодо яких є ризики, що вони будуть жити на державну допомогу Сполучених Штатів Америки. Правозахисники називають нововведення «тестом на багатство», адже тепер іммігранти різних рас не зможуть жити в США.

Рішення підтримали п’ятеро з дев’яти суддів Верховного суду США. Цим рішенням скасовуються постанови судів нижчих інстанцій ряду штатів, які раніше блокували введення нових правил адміністрацією Трампа. Виняток — штат Іллінойс, де продовжує діяти рішення суду нижчої інстанції. В інших штатах США впроваджуються нові обмеження.

Як відомо, грін-карта — це ідентифікаційна карта, яка підтверджує наявність посвідки на проживання у людини, яка не є громадянином Сполучених Штатів. Це посвідчення дає всі привілеї, доступні громадянам США, за винятком голосування на виборах.

Як писав «Ракурс», раніше Америка ввела нові правила отримання туристичних віз для жінок, які мають намір народжувати у Сполучених Штатах Америки. Тепер співробітники консульських служб можуть відмовляти у візі жінкам, якщо вирішать, що основна мета їхньої поїздки — народити дитину на території США.