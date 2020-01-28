Майк Помпео, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n132751-gossekretar-ssha-prigrozil-rossii-sankciyami-v-sluchae-prodoljeniya-atak-na-mirnyh-siriycev.html

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Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России и Ирану санкциями в случае продолжения атак, в результате которых гибнет мирное население Сирии.

Так в США отреагировали на осуществляемые режимом Башара Асада при поддержке указанных государств и движения «Хезболла» наземные и воздушные удары по неподконтрольному Дамаске северо-западу Сирии. Текст соответствующего заявления размещен на сайте Госдепа.

Помпео подчеркнул, что в результате этих действий десятки тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома или оказались в ловушке под обстрелами в районе города Мааррет-эн-Нууман, расположенного между Алеппо и Хомсом.

Дестабилизирующие действия России, иранского режима, «Хезболлы» и режима Асада мешают прекращению огня на севере Сирии, прописанному в резолюции 2254 СБ ООН, — констатировал Помпео.

Он подчеркнул, что США «осуждают эти неоправданные нападения на население северо-западной части Сирии» и призывают к немедленному прекращению огня в регионе, где в результате боевых действий страдают сотни тысяч людей, а также к обеспечению полного доступа туда гуманитарных организаций.

Соединенные Штаты готовы принять самые решительные дипломатические и экономические действия против режима Асада и любого государства или лица, которые способствуют реализации его жестоких планов, — резюмировал Помпео.

На прошлой неделе в результате новых российских авиаударов в Сирии погибли 40 человек.