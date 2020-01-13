Екс-глава ДБР Роман Труба. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n131937-goncharenko-proty-eks-glavy-dbr-truby-vidkryly-kryminalne-provadjennya-dokument.html

Ракурс

У Генпрокуратурі відкрили кримінальне провадження проти екс-глави ДБР Романа Труби.

Слідчі 13 січня розпочали досудове розслідування за ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Цивільного кодексу і ст. 387 (розголошення даних досудового слідства) Кримінального кодексу України. Вести справу проти Труби доручили Головному слідчому управлінню Національної поліції України. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко в своєму Telegram-каналі та опублікував відповідний документ.

Записи з кабінету Труби, які були оприлюднені, доводять, що екс-керівник відомства неодноразово і цинічно порушував закон. У цьому випадку просто звільнення з посади — недостатньо. Вважаю, що чесне і неупереджене розслідування дій Труби та інших фігурантів — це справа честі для правоохоронців, — написав Гончаренко.

Тим часом Telegram-канал PavlovskyNewsповідомляє, що у Державному бюро розслідувань нічого не знають про відкриті кримінальні провадження проти Труби. У відомстві заявили, що про це вони дізналися з новин й відмовилися надати коментар.

Ми не можемо коментувати. Це провадження Генпрокуратури… Ми дізналися про це з новин приблизно таким же шляхом, як і ви, — заявили в ДБР.

Як відомо, восени 2018 року з’явився Telegram-канал «Трубу прорвало», на якому час від часу оприлюднюють нібито аудіозаписи розмов екс-глави Державного бюро розслідувань Романа Труби з низкою високопосадовців, працівників правоохоронних органів та чиновників. Ці записи, ймовірно, були зроблені в кабінеті екс-очільника Держбюро.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Труби з посади директора Державного бюро розслідувань. Того ж дня глава держави підписав указ, яким призначив в. о. директора ДБР депутата від «Слуги народу» Ірину Венедиктову.