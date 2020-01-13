Экс-глава ГБР Роман Труба. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n131937-goncharenko-protiv-eks-glavy-gbr-truby-otkryli-ugolovnoe-proizvodstvo-dokument.html

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В Генпрокуратуре открыли уголовное производство против экс-главы ГБР Романа Трубы.

Следователи 13 января начали досудебное расследование по ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Гражданского кодекса и ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия) Уголовного кодекса Украины. Вести дело против Трубы поручили Главному следственному управлению Национальной полиции Украины. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале и опубликовал соответствующий документ.

Записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно и цинично нарушал закон. В этом случае просто увольнения с должности — недостаточно. Считаю, что честное и беспристрастное расследование действий Трубы и других фигурантов — это дело чести для правоохранителей, — написал Гончаренко.

Тем временем Telegram-канал PavlovskyNews сообщает, что в Государственном бюро расследований ничего не знают об открытии уголовного производства против Трубы. В ведомстве заявили, что об этом они узнали из новостей и отказались предоставить комментарии.

Мы не можем комментировать. Это производство Генпрокуратуры… Мы узнали об этом из новостей примерно таким же путем, как и вы, — заявили в ГБР.

Как известно, осенью 2018 года появился Telegram-канал «Трубу прорвало», на котором время от времени обнародуют якобы аудиозаписи разговоров экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы с рядом чиновников, работников правоохранительных органов и чиновников. Эти записи, вероятно, были сделаны в кабинете экс-главы Госбюро.

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Трубы с должности директора Государственного бюро расследований. В тот же день глава государства подписал указ, которым назначил и. о. директора ГБР депутата от «Слуги народа» Ирину Венедиктову.