Нафтогаз. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n132754-cina-na-gaz-bude-formuvatysya-na-pidstavi-yogo-vartosti-na-niderlandskomu-habi-ttf-kabmin.html

Ракурс

Ціна на газ для населення і підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) буде формуватися на підставі середньоарифметичної вартості блакитного палива на нідерландському хабі TTF. Відповідні зміни були внесені Кабміном у положення про покладання спеціальних зобов’язань на ринку природного газу.

Текст постанови був оприлюднений сьогодні вранці на урядовому порталі.

У постанові зазначено, що з 1 січня «Нафтогаз» поставляє газ споживачам за цінами, які не повинні перевищувати середньоарифметичне значення фактичної вартості блакитного палива на наступну добу на нідерландському хабі TTF.

Береться до уваги середня ціна поставок газу за період із 1 по 22 число місяця на підставі даних біржі Powernext / EEX, різниця між ціною на хабі TTF і на кордоні України, а також вартість транспортування газу для точки входу в Україну з боку Польщі, Угорщини та Словаччини.

Таким чином, ціна покупки природного газу з 1 січня 2020 року не може перевищувати вартість, розраховану на підставі даного положення. В ціну газу буде додатково включатися торгова націнка «Нафтогазу» в розмірі 1,917% від розрахункової вартості.