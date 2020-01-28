Олександр Бабіков, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n132760-pryznachenyy-u-dbr-eks-advokat-yanukovycha-provodyt-bryfing-translyaciya.html

Ракурс

Олександр Бабіков, колишній адвокат екс-президента України Віктора Януковича, котрий 20 січня за результатами конкурсу став першим заступником голови Державного бюро розслідувань (ДБР), проводить брифінг.

Новина про призначення Бабікова на цю посаду мала значний резонанс, оскільки у суспільства, зокрема у громадської організації «Родини Героїв Небесної сотні»,

існують побоювання щодо можливого конфлікту інтересів у нього.

Також на думку частини активістів, конкурс на цю посаду у ДБР був прихований від громадськості, оскільки термін на подачу документів для участі в ньому був дуже невеликим та припав на святкові дні.

Нагадаємо, тимчасово виконуюча обов’язки директора ДБР Ірина Венедиктова стверджує, що вжито всіх необхідних заходів для недопущення конфлікту інтересів щодо Бабікова.