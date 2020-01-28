Грип в Україні: на карантин закриті школи у восьми областях

Карантин. Фото: Події

https://racurs.ua/ua/n132759-gryp-v-ukrayini-na-karantyn-zakryti-shkoly-u-vosmy-oblastyah.html

Ракурс

Грип в Україні став причиною закриття на карантин багатьох навчальних та дошкільних закладів у восьми областях. Із сьогоднішнього дня на два тижні закриваються на карантин всі школи Одеси. За минулий тиждень захворюваність на грип у місті збільшилася на 28,8%. Лише за минулий тиждень захворіло 5618 одеситів, 74% із яких діти до 17 років.

Дитячі садки на карантин будуть закриватися, якщо кількість хворих перевищить 20%, пише «Громадське ТБ».

У Житомирі всі школи закриті на карантин із 27 січня до 5 лютого.

У Запорізькій області заняття зупинені у 27 школах. У Бердянську на карантин закриті всі школи.

У Донецькій області повністю закрито 59 шкіл, дев’ять шкіл закриті на карантин частково.

У Сумській області на карантин закрито 15 шкіл, у Вінницькій області — 13 шкіл, у Волинській області — сім шкіл.

У Рівненській області зачинено на карантин 39 шкіл і два дитячих садки. За минулий тиждень рівень захворюваності на грип по області зріс на 48%.