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Карантин. Фото: Происшествия

Грипп в Украине: на карантин закрыты школы в восьми областях

28 янв 2020, 11:18
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Грипп в Украине стал причиной закрытия на карантин многих учебных и дошкольных заведений в восьми областях. С сегодняшнего дня на две недели закрываются на карантин все школы Одессы. За прошлую неделю заболеваемость гриппом в городе увеличилась на 28,8%. Лишь за прошлую неделю заболело 5618 одесситов, 74% из которых дети до 17 лет.

Детские сады на карантин будут закрываться, если число заболевших превысит 20%, пишет «Громадське ТБ».

В Житомире все школы закрыты на карантин с 27 января до 5 февраля.

В Запорожской области занятия остановлены в 27 школах. В Бердянске на карантин закрыты все школы.

В Донецкой области полностью закрыты 59 школ, девять школ закрыты на карантин частично.

В Сумской области на карантин закрыто 15 школ, в Винницкой области — 13 школ, в Волынской области — семь школ.

В Ровенской области закрыты на карантин 39 школ и два детских сада. За прошлую неделю уровень заболеваемости гриппом по области вырос на 48%.


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