Инцидент произошел вчера вечером, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n132758-udaril-nojom-i-ubejal-v-centre-lvova-proizoshla-reznya-foto.html

Ракурс

В центре Львова на улице Ференца Листа вчера вечером произошла резня — неизвестный мужчина ударил ножом прохожего, после чего скрылся с места инцидента.

Вскоре правоохранители неподалеку задержали нападавшего. Им оказался 44-летний местный житель. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Правоохранители установили, что между ним и пострадавшим — 37-летним львовянином на улице возник конфликт, который и стал причиной этого нападения.

По факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса) открыто уголовное производство. За это правонарушение задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Вскоре суд будет рассматривать избрание ему меры пресечения.

Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «проникающее ножевое ранение грудной клетки».

Напомним, в июне в киевском метро на станции «Лесная» задержали мужчину, который с ножом бросался на пассажиров.