Інцидент стався вчора ввечері, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n132758-vdaryv-nojem-i-vtik-u-centri-lvova-stalasya-rizanyna-foto.html

Ракурс

У центрі Львова на вулиці Ференца Ліста вчора ввечері сталася різанина — невідомий чоловік вдарив ножем перехожого, після чого втік з місця інциденту.

Невдовзі правоохоронці неподалік затримали нападника. Ним виявився 44-річний місцевий житель. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що між ним та постраждалим — 37-річним львів’янином на вулиці виник конфлікт, який і став причиною цього нападу.

За фактом завдання умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу) відкрите кримінальне провадження. За це правопорушення затриманому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Невдовзі суд розглядатиме обрання йому запобіжного заходу.

Постраждалого госпіталізували з діагнозом «проникаюче ножове поранення грудної клітини».

Нагадаємо, у червні в київському метро на станції «Лісова» затримали чоловіка, який із ножем кидався на пасажирів.