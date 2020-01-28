Александр Бабиков, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n132760-naznachennyy-v-gbr-eks-advokat-yanukovicha-provodit-brifing-translyaciya.html

Ракурс

Александр Бабиков, бывший адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича, который 20 января по результатам конкурса стал первым заместителем председателя Государственного бюро расследований (ГБР), проводит брифинг.

Новость о назначении Бабикова на эту должность имела значительный резонанс, поскольку у общества, в часности у организации «Семьи Героев Небесной сотни», существуют опасения относительно возможного конфликта интересов у него.

Также по мнению части активистов, конкурс на эту должность в ГБР был скрыт от общественности, поскольку срок на подачу документов для участия в нем был очень небольшим и пришелся на праздничные дни.

Напомним, временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова утверждает, что приняты все необходимые меры для недопущения конфликта интересов относительно Бабикова.