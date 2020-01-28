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Ракурс
Александр Бабиков, фото: «Главком»

Назначенный в ГБР экс-адвокат Януковича проводит брифинг (ТРАНСЛЯЦИЯ)

28 янв 2020, 11:32
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Александр Бабиков, бывший адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича, который 20 января по результатам конкурса стал первым заместителем председателя Государственного бюро расследований (ГБР), проводит брифинг.

Новость о назначении Бабикова на эту должность имела значительный резонанс, поскольку у общества, в часности у организации «Семьи Героев Небесной сотни», существуют опасения относительно возможного конфликта интересов у него.

Также по мнению части активистов, конкурс на эту должность в ГБР был скрыт от общественности, поскольку срок на подачу документов для участия в нем был очень небольшим и пришелся на праздничные дни.

Напомним, временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова утверждает, что приняты все необходимые меры для недопущения конфликта интересов относительно Бабикова.

Источник: Ракурс


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