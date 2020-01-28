Смертельный коронавирус: посольство призвало украинцев уехать из Китая

Посольство Украины в КНР призвало украинцев уехать из Китая. Фото: Fox News

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Смертельный коронавирус из Китая, который уже стал причиной смерти более 100 человек, стремительно распространяется по всему миру. В связи с этим посольство Украины в Китае призывает украинцев покинуть территорию страны, если есть такая возможность.

В посольстве добавили, что следят за развитием ситуации и поддерживают контакты с соответствующими органами КРН. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

В ведомстве добавили, что сейчас прорабатываются варианты для оказания помощи гражданам Украины, которые оказались в городах, закрытых на карантин. Также изучается возможность их эвакуации на случай, если правительство Украины примет такое решение.

За актуальной информацией можно следить на сайте посольства или Министерства иностранных дел Украины. Также украинцев призвали звонить на «горячую линию» посольства, если в этом есть необходимость: +86 137 01230647.

Отметим, также стало известно, что из-за коронавируса в китайском городе Тяньцзинь ввели военное положение. В городе проживает около 15 млн жителей. Теперь больницы и медицинские бригады города подчинят военному управлению, пишет Global Times в Twitter.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения призвала власти стран не эвакуировать иностранных граждан из Китая в связи с распространением коронавируса.

Как известно, по состоянию на сегодня в Китае число жертв смертельного коронавируса достигло 106 человек. Медики считают, что инфицированы 4 тыс. 515 человек. В городе Ухань, где зафиксирована вспышка вируса, больницы ежедневно принимают свыше 15 тыс. пациентов с повышенной температурой.