Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: eadaily.com

Зеленський встиг відвідати з візитами 12 країн: Омана серед них немає (ДОКУМЕНТ)

28 січ 2020, 12:19
999

Президент України Володимир Зеленський досить часто здійснює закордонні поїздки. Лише за 2019 рік Зеленський встиг здійснити вісім офіційних візитів і п’ять робочих поїздок до 12 країн світу.

Про це, посилаючись на дані Офісу президента, повідомляють «Українські новини».

Судячи з наданої інформації, президент у середньому здійснював закордонні поїздки по два рази на місяць.

Інформація про закордонні поїздки Володимира Зеленського. Фото: Українські новини

Інформація про закордонні поїздки Володимира Зеленського. Фото: Українські новиниПерший закордонний візит Зеленський зробив 4−5 червня до Брюсселю через три тижні після інавгурації. Це була робоча поїздка, під час якої президент України зустрівся із секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і польським президентом Анджеєм Дудою.

Потім 17 червня Зеленський відвідав із офіційним візитом Францію і провів бесіду з президентом Еммануелем Макроном. Слід зазначити, що це була вже друга зустріч Зеленського з французьким президентом. Перший раз вони зустрілися перед другим туром українських президентських виборів.

Вже наступного дня Зеленський відправився до Німеччини, де у нього відбулася зустріч із канцлером Ангелою Меркель.

Також у минулому році президент із візитами відвідав Туреччину, Польщу, країни Прибалтики та Азербайджан.

Крім цього, робочі поїздки президент зробив до Канади, де зустрівся з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, до США, де взяв участь у сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй та зустрівся із президентом США Дональдом Трампом, а також до Японії, де проходила церемонія інтронізації імператора Нарухіто.

Другий раз у якості президента України Зеленський відвідав Францію у грудні і взяв участь у «нормандському саміті». У рамках саміту у Зеленського відбулася особиста бесіда з президентом РФ Володимиром Путіним.

А ось про візит Зеленського до Оману Офіс президента інформації не надав. Було зазначено, що відомості щодо поїздки Зеленського до Оману має у своєму розпорядженні Державне управління справами та Управління державної охорони.

Як раніше писав «Ракурс», в Офісі президента не знають, хто супроводжував Зеленського під час його поїздки до Оману, а також не володіють інформацією про вартість перельотів і місце проживання президента в Омані.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеленський у Давосі: стало відомо, скільки коштувала Україні поїздка президента на форум (ДОКУМЕНТ)

На переліт у Давос, де проходив Всесвітній економічний форум, президент України Володимир Зеленський витратив понад 2,5 млн грн. У цю суму також входило повернення до Києва

Новини України
14:36

Смертельний коронавірус спровокував різке падіння світових цін на нафту

Смертельний коронавірус вплинув на світовий ринок нафти і нафтопродуктів. Сьогодні зафіксовано падіння ціни на нафту марки Brent на 0,1% і вартість бареля «чорного золота» склала 59,26 долара

Світові новини
14:08

Справа Шеремета: процесуальні документи підписує «підполковник міліції» (ФОТО)

Клопотання про продовження терміну досудового розслідування кримінального провадження про вбивство Павла Шеремета підписує «підполковник міліції» Василь Бирко. Відповідний документ опубліковано у соцмережах

Новини України
12:32