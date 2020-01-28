Володимир Зеленський. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/ua/n132763-zelenskyy-vstyg-vidvidaty-z-vizytamy-12-krayin-omana-sered-nyh-nemaie-dokument.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський досить часто здійснює закордонні поїздки. Лише за 2019 рік Зеленський встиг здійснити вісім офіційних візитів і п’ять робочих поїздок до 12 країн світу.

Про це, посилаючись на дані Офісу президента, повідомляють «Українські новини».

Судячи з наданої інформації, президент у середньому здійснював закордонні поїздки по два рази на місяць.

Перший закордонний візит Зеленський зробив 4−5 червня до Брюсселю через три тижні після інавгурації. Це була робоча поїздка, під час якої президент України зустрівся із секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і польським президентом Анджеєм Дудою.

Потім 17 червня Зеленський відвідав із офіційним візитом Францію і провів бесіду з президентом Еммануелем Макроном. Слід зазначити, що це була вже друга зустріч Зеленського з французьким президентом. Перший раз вони зустрілися перед другим туром українських президентських виборів.

Вже наступного дня Зеленський відправився до Німеччини, де у нього відбулася зустріч із канцлером Ангелою Меркель.

Також у минулому році президент із візитами відвідав Туреччину, Польщу, країни Прибалтики та Азербайджан.

Крім цього, робочі поїздки президент зробив до Канади, де зустрівся з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, до США, де взяв участь у сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй та зустрівся із президентом США Дональдом Трампом, а також до Японії, де проходила церемонія інтронізації імператора Нарухіто.

Другий раз у якості президента України Зеленський відвідав Францію у грудні і взяв участь у «нормандському саміті». У рамках саміту у Зеленського відбулася особиста бесіда з президентом РФ Володимиром Путіним.

А ось про візит Зеленського до Оману Офіс президента інформації не надав. Було зазначено, що відомості щодо поїздки Зеленського до Оману має у своєму розпорядженні Державне управління справами та Управління державної охорони.

Як раніше писав «Ракурс», в Офісі президента не знають, хто супроводжував Зеленського під час його поїздки до Оману, а також не володіють інформацією про вартість перельотів і місце проживання президента в Омані.