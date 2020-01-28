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ЗМІ: Новопризначений заступник голови ДБР пов’язаний з Венедіктовою через бізнес дружини. Фото: УНН

Конкурс на заступника голови ДБР виграв силовик, пов’язаний з Венедіктовою через бізнес дружини — ЗМІ (ФОТО, ВІДЕО)

28 січ 2020, 12:30
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Новобраним заступником директора Державного бюро розслідувань став Олександр Соколов. Він майже два роки має зв’язок із т. в. о. глави ДБР Іриною Венедіктовою.

Соколов з 2014 року працював в управлінні СБУ у Харківській області. Сама Венедіктова теж родом із Харківщини. Також зв’язок між ними простежується через дружину Олександра Соколова — Ганну Соколову. Про це 28 січня йдеться у розслідуванні програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом».

Соколова у 2018 році задекларувала 125 тис. грн. доходу від юридичної фірми «Перегрін Кепітал Груп», яку заснувала Наталія Колесник. Журналісти припускають, що це очевидно свекруха Венедіктової — матір її чоловіка, Дениса Колесника. При цьому зазначається, що й сама очільник ДБР має прямий зв’язок із юридичною фірмою «Перегрін», оскільки в 2018 році офіційно була радницею цього підприємства.

Новий заступник глави ДБР пов'язаний із Венедіктовою через дружину. Фото: bihus.info

Новий заступник глави ДБР пов'язаний із Венедіктовою через дружину. Фото: bihus.info

Також вона неодноразово брала участь у заходах, які проводило підприємство «Перегрін Кепітал Груп. Про це свідчать фотогалереї фірми у соціальній мережі Facebook. На деяких із цих фотографій можна побачити Ірину Венедіктову поруч із Русланом Стефанчуком — нинішнім віце-спікером Верховної Ради, — йдеться в розслідуванні.

Також повідомляється, що т. в. о. директора ДБР є власницею двох торгових знаків, в яких фігурує слово «Перегрін» — українського знаку «Центру обслуговування іноземних студентів «Перегрін» та його англійського відповідника.

Нагадаємо, першим заступником директора Державного бюро розслідувань став Олександр Бабіков, який раніше працював адвокатом у фірмі Aver Lex, що захищала в судах інтереси екс-президента України Віктора Януковича.


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