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Посольство України в Італії. Фото: Українські новини

Італійський телеканал назвав Україну «малою Росією»: реакція МЗС (ВІДЕО, ДОКУМЕНТ)

28 січ 2020, 13:20
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Італійський телеканал RAI назвав Україну «малою Росією». Така заява прозвучала з вуст ведучого програми L’Eredita. Ведучий сказав, що «мала Росія — це друга назва України».

Вільна інтерпретація італійського ведучого не залишилася без уваги посольства України в Італії, і керівництву телеканалу було направлено листа з вимогою негайно відкоригувати цю заяву. Текст листа був опублікований на сторінці Facebook посольства України в Італії.

Лист українського посольства в Італії. Фото: FacebookУ листі зазначено, що подібні заяви посольство вважає некоректними і образливими. Українські дипломати виклали у листі тверду позицію України з даного питання і висунули вимогу негайно відкоригувати подібні дії ведучого, який не дуже добре орієнтується в історії.

Посольство вирішило оприлюднити цей лист, так як досі від телеканалу RAI не було отримано ніякої відповіді стосовно даного інциденту.

Українські користувачі у соцмережах були обурені подібними заявами італійського телеведучого і заявили, що він абсолютно не орієнтується у історії та ситуації в Україні. Також користувачі висловили подяку посольству України в Італії за швидку реакцію на подібні висловлювання.

Джерело: Ракурс


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