Флавіо Інсінна. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n132871-italiyskyy-televeduchyy-yakyy-nazvav-ukrayinu-malou-rosiieu-publichno-vybachyvsya-video.html

Ракурс

Італійський телеведучий Флавіо Інсінна, який в ефірі передачі L’Eredita заявив, що «мала Росія — це друга назва України», приніс публічні вибачення. Інсінна визнав, що його висловлювання було не коректним.

Про вибачення італійця повідомила прес-служба посольства України в Італії на своїй сторінці в Facebook.

Свої вибачення телеведучий приніс у прямому ефірі телеканалу RAI-1.

Інсінна заявив, що ознайомився із листом українського посла, в якому зазначено, що вживання вислову «мала Росія» щодо України вважається образою. У зв’язку з цим журналіст вибачився і заявив, що це була прикра ненавмисна помилка.

Телеведучий додав, що він вважає Україну чудовою країною і хотів би передати вітання українському послу і чудовому українському народу.

Як раніше писав «Ракурс», в ефірі передачі L’Eredita італійський телеведучий заявив, що мала Росія є другою назвою України. На такі слова відреагувало посольство України в Італії та направило телеканалу RAI листа з вимогою відкоригувати слова ведучого.