Авиакатастрофа в Иране: Канада требует от МАУ ускорить выплаты компенсаций семьям погибших

Авиакатастрофа в Иране. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n132870-aviakatastrofa-v-irane-kanada-trebuet-ot-mau-uskorit-vyplaty-kompensaciy-semyam-pogibshih.html

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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране унесла жизни 176 человек. На борту сбитого самолета находились 63 гражданина Канады. В связи с этим, правительство Канады обратилось к руководству Международных авиалиний Украины с просьбой ускорить выплаты компенсаций семьям погибших.

Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, пишет «Слово и Дело».

Дипломат заявил, что у него состоялся длинный телефонный разговор с главой МАУ, во время которого поднимался вопрос ускорения выплат обязательных компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы.

Шампань добавил, что правительство Канады будет вести переговоры относительно выплаты компенсаций семьям погибших со стороны правительства Ирана.

Министр добавил, что процесс репатриации тел погибших в Иране канадцев вскоре будет завершен.