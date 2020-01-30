Авіакатастрофа в Ірані: Канада вимагає від МАУ прискорити виплати компенсацій сім’ям загиблих

Авіакатастрофа в Ірані. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n132870-aviakatastrofa-v-irani-kanada-vymagaie-vid-mau-pryskoryty-vyplaty-kompensaciy-sim-yam-zagyblyh.html

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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані забрала життя 176 осіб. На борту збитого літака знаходилися 63 громадянина Канади. У зв’язку з цим, уряд Канади звернувся до керівництва Міжнародних авіаліній України з проханням прискорити виплати компенсацій сім’ям загиблих.

Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, пише «Слово і Діло».

Дипломат заявив, що у нього відбулася довга телефонна розмова з главою МАУ, під час якої піднімалося питання прискорення виплат обов’язкових компенсацій родичам жертв авіакатастрофи.

Шампань додав, що уряд Канади буде вести переговори щодо виплати компенсацій сім’ям загиблих із боку уряду Ірану.

Міністр додав, що процес репатріації тіл загиблих в Ірані канадців незабаром буде завершено.