ВООЗ скликає екстрене засідання через коронавірус. Фото:

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Всесвітня організація охорони здоров’я 30 січня проведе в Женеві термінове засідання.

Завтра вирішуватимуть, чи потрібно запроваджувати у світі надзвичайну ситуацію через китайський коронавірус 2019-nCov. На засіданні виступлять провідні вірусологи. Рішення щодо заходів безпеки обіцяють повідомити після засідання. Про це 29 січня повідомила прес-служба ВООЗ.

Тим часом газета Le Figaro повідомила, що у Франції підтвердився вже п’ятий випадок захворювання новим коронавірусом, який викликає пневмонію. Виявилося, що захворіла донька 80-річного громадянина Китаю, якого 28 січня госпіталізували у важкому стані. Пацієнтка наразі перебуває в реанімації.

Через коронавірус зимній Чемпіонат світу з легкої атлетики вирішили перенести на рік. За інформацією прес-служби Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics), змагання, які повинні були відбутися у приміщенні з 13 по 15 березня 2020 року в китайському місті Нанкін, перенесені на 2021 рік.

У World Athletics подякували країнам, які закликали замінити Нанкін як місце проведення чемпіонату. Однак проводити змагання все ж відмовилися, оскільки це могло б призвести до зміни термінів проведення.

Нагадаємо, науковці припускають, що епідемія коронавірусу досягне свого піку через 10 днів, а в середині лютого почнеться її спад. Завершення епідемії очікується наприкінці березня.