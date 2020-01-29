США запровадили санкції проти РФ. Фото: forbes

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Сполучені Штати Америки 29 січня розширили список антиросійських санкцій.

Санкції введені проти восьми осіб і однієї організації за окупацію Криму та агресію Російської Федерації проти України. У США наголосили, що запровадження санкцій підтверджує «незмінну підтримку відновлення вільних і справедливих демократичних політичних процесів в Криму». Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів США.

Розширення санкцій стосується очільників так званого уряду Криму й членів «виборчих комісій», задіяних у незаконних місцевих виборах 2019 року.

До санкційного списку потрапили:

так званий прем'єр-міністр окупованого Криму Юрій Гоцанюк;

так званий в.о. губернатора Севастополя Михайло Развожаєв;

так званий голова Законодавчих зборів Володимир Немцев;

так званий голова Севастопольської виборчої комісії Сергій Даниленко;

так званим заступник голови Севастопольської виборчої комісії Лідія Басова;

так званий секретар Севастопольської виборчої комісії Катерина Пиркова;

так званий член Ради Федерації РФ від Севастополя Катерина Алтабаєва.

Також санкції запроваджені проти компані Grand Service Express, яка є оператором пасажирських залізничних перевезень у Крим, та проти її гендиректора Олександра Ганова.

Нагадаємо, 28 січня Європейський Союз розширив санкційний список через проведення Російською Федерацією незаконних виборів на території окупованої Автономної Республіки Крим.