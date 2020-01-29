США ввели санкции против РФ. Фото: forbes

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Соединенные Штаты Америки 29 января расширили список антироссийских санкций.

Санкции введены против восьми человек и одной организации за оккупацию Крыма и агрессию Российской Федерации против Украины. В США подчеркнули, что введение санкций подтверждает «неизменную поддержку восстановления свободных и справедливых демократических политических процессов в Крыму». Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

Расширение санкций касается руководителей так называемого правительства Крыма и членов «избирательных комиссий», задействованных в незаконных местных выборах 2019 года.

В санкционный список попали:

так называемый премьер-министр оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк;

так называемый и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев;

так называемый председатель Законодательного собрания Владимир Немцев;

так называемый председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко;

так называемым заместитель председателя Севастопольской избирательной комиссии Лидия Басова;

так называемый секретарь Севастопольской избирательной комиссии Екатерина Пыркова;

так называемый член Совета Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Также санкции введены против компани Grand Service Express, которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, и против ее гендиректора Александра Ганова.

Напомним, 28 января Европейский Союз расширил санкционный список из-за проведения Российской Федерацией незаконных выборов на территории оккупированной Автономной Республики Крым.