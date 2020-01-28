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В Евросоюзе одобрили расширение санкций против РФ. Фото: Zik

Евросоюз расширил санкции против РФ из-за так называемых выборов в Крыму

28 янв 2020, 13:29
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Европейский Союз расширил санкционный список из-за проведения Российской Федерацией незаконных выборов на территории оккупированной Автономной Республики Крым.

Министры стран-членов ЕС одобрили расширение списка санкций лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Санкции вводятся против семи лиц и организации, которые причастны к так называемым выборам. Сейчас в санкционном списке значатся 177 человек и 44 организации. Об этом 28 января сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

Министры ЕС решили ввести 7 человек под режим санкций в отношении лиц/организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, — говорится в сообщении.

Министры стран-членов ЕС одобрили расширение списка санкций. Фото: Twitter

Напомним, в декабре 2019 года Совет ЕС на полгода пролонгировал санкции против РФ. Ограничения, которые будут действовать до 31 июля 2020 года, распространяются на финансовую, оборонную и энергетическую отрасли экономики России.

Источник: Ракурс


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