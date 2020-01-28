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У Євросоюзі схвалили розширення санкцій проти РФ. Фото: Zik

Євросоюз розширив санкції проти РФ через так звані вибори в Криму

28 січ 2020, 13:29
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Європейський Союз розширив санкційний список через проведення Російською Федерацією незаконних виборів на території окупованої Автономної Республіки Крим.

Міністри країн-членів ЄС схвалили розширення списку санкцій осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Санкції запроваджуються проти семи осіб та організації, які причетні до так званих виборів. Наразі у санкційному списку містяться 177 осіб та 44 організації. Про це 28 січня повідомив журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.

Міністри ЄС вирішили ввести 7 людей під режим санкцій щодо осіб/організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України, — йдеться в повідомленні.

Міністри країн-членів ЄС схвалили розширення списку санкцій. Фото: Twitter

Нагадаємо, у грудні 2019 року Рада ЄС на півроку пролонгувала санкції проти РФ. Обмеження, які діятимуть до 31 липня 2020 року, поширюються на фінансову, оборонну й енергетичну галузі економіки Росії.

Джерело: Ракурс


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