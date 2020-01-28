У Євросоюзі схвалили розширення санкцій проти РФ. Фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n132771-ievrosouz-rozshyryv-sankciyi-proty-rf-cherez-tak-zvani-vybory-v-krymu.html

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Європейський Союз розширив санкційний список через проведення Російською Федерацією незаконних виборів на території окупованої Автономної Республіки Крим.

Міністри країн-членів ЄС схвалили розширення списку санкцій осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Санкції запроваджуються проти семи осіб та організації, які причетні до так званих виборів. Наразі у санкційному списку містяться 177 осіб та 44 організації. Про це 28 січня повідомив журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.

Міністри ЄС вирішили ввести 7 людей під режим санкцій щодо осіб/організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Рада ЄС на півроку пролонгувала санкції проти РФ. Обмеження, які діятимуть до 31 липня 2020 року, поширюються на фінансову, оборонну й енергетичну галузі економіки Росії.