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ПАРЄ ухвалила нову санкційну процедуру для країн. Фото: 24 канал

ПАРЄ ухвалила новий санкційний механізм для країн, які здійснили серйозні порушення

29 січ 2020, 21:47
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Регламентний комітет ПАРЄ прийняв нову додаткову загальну процедуру реагування на порушення країнами-членами Ради Європи своїх статутних зобов’язань.

Мета ухваленої резолюції — залучити країни-члени через конструктивний діалог і співпрацю до дотримання своїх статутних зобов’язань і принципів організації та унеможливлення уникнення накладання санкцій. Про це сьогодні повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що ініціативу ввести так званий додатковий санкційний механізм вигадали у 2019 році з метою запобігання покарання Росії в ПАРЄ за агресію проти України і безумовного повернення російської делегації в асамблею. Новий механізм передбачає у процесі можливого накладання санкцій на країни-члени координацію дій і взаємне схвалення рішень між (ПАРЄ), Комітетом міністрів РЄ та генеральним секретарем Ради Європи.

Новий механізм включає наступні етапи:

  • Запровадження спільної тристоронньої місії до країни-члена, що серйозно порушує статутні зобов’язання, не дотримується стандартів, фундаментальних принципів і цінностей Ради Європи;
  • Затвердження спільної дорожньої карти із залученням країни до діалогу з метою усунення наявних порушень;
  • Можливе рішення про призупинення репрезентативних прав країни-члена у КМРЄ, а також/або у ПАРЄ, або виключення країни із організації загалом.

Нагадаємо, сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи дозволила працювати російським депутатам, які голосували за анексію Автономної Республіки Крим.


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