ПАСЕ приняла новую санкционную процедуру для стран. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n132867-pase-prinyala-novyy-sankcionnyy-mehanizm-dlya-stran-sovershivshih-sereznye-narusheniya.html

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Регламентный комитет ПАСЕ принял новую дополнительную общую процедуру реагирования на нарушения странами-членами Совета Европы своих уставных обязательств.

Цель принятой резолюции — привлечь страны-члены через конструктивный диалог и сотрудничество к соблюдению своих уставных обязательств и принципов организации и невозможность избежания наложения санкций. Об этом сегодня сообщает «Укринформ».

Отмечается, что инициативу ввести так называемый дополнительный санкционный механизм придумали в 2019 году с целью избежание наказания России в ПАСЕ за агрессию против Украины и безусловного возвращения российской делегации в ассамблею. Новый механизм предусматривает в процессе возможного наложения санкций на страны-члены координацию действий и взаимное одобрение решений ПАСЕ, Комитетом министров СЕ и генеральным секретарем Совета Европы.

Новый механизм включает следующие этапы:

Введение общей трехсторонней миссии в страну-член, которая серьезно нарушает уставные обязательства, придерживается стандартов, фундаментальных принципов и ценностей Совета Европы;

Утверждение общей дорожной карты с привлечением страны к диалогу с целью устранения имеющихся нарушений;

Возможное решение о приостановлении репрезентативных прав страны-члена в КМСЕ, а также/или в ПАСЕ, либо исключение страны из организации в целом.

Напомним, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы позволила работать российским депутатам, которые голосовали за аннексию Автономной Республики Крым.