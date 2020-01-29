ПАСЕ приняла новый санкционный механизм для стран, совершивших серьезные нарушенияhttps://racurs.ua/n132867-pase-prinyala-novyy-sankcionnyy-mehanizm-dlya-stran-sovershivshih-sereznye-narusheniya.htmlРакурс
Регламентный комитет ПАСЕ принял новую дополнительную общую процедуру реагирования на нарушения странами-членами Совета Европы своих уставных обязательств.
Цель принятой резолюции — привлечь страны-члены через конструктивный диалог и сотрудничество к соблюдению своих уставных обязательств и принципов организации и невозможность избежания наложения санкций. Об этом сегодня сообщает «Укринформ».
Отмечается, что инициативу ввести так называемый дополнительный санкционный механизм придумали в 2019 году с целью избежание наказания России в ПАСЕ за агрессию против Украины и безусловного возвращения российской делегации в ассамблею. Новый механизм предусматривает в процессе возможного наложения санкций на страны-члены координацию действий и взаимное одобрение решений ПАСЕ, Комитетом министров СЕ и генеральным секретарем Совета Европы.
Новый механизм включает следующие этапы:
- Введение общей трехсторонней миссии в страну-член, которая серьезно нарушает уставные обязательства, придерживается стандартов, фундаментальных принципов и ценностей Совета Европы;
- Утверждение общей дорожной карты с привлечением страны к диалогу с целью устранения имеющихся нарушений;
- Возможное решение о приостановлении репрезентативных прав страны-члена в КМСЕ, а также/или в ПАСЕ, либо исключение страны из организации в целом.
Напомним, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы позволила работать российским депутатам, которые голосовали за аннексию Автономной Республики Крым.