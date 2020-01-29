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ПАСЕ приняла новую санкционную процедуру для стран. Фото: 24 канал

ПАСЕ приняла новый санкционный механизм для стран, совершивших серьезные нарушения

29 янв 2020, 21:47
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Регламентный комитет ПАСЕ принял новую дополнительную общую процедуру реагирования на нарушения странами-членами Совета Европы своих уставных обязательств.

Цель принятой резолюции — привлечь страны-члены через конструктивный диалог и сотрудничество к соблюдению своих уставных обязательств и принципов организации и невозможность избежания наложения санкций. Об этом сегодня сообщает «Укринформ».

Отмечается, что инициативу ввести так называемый дополнительный санкционный механизм придумали в 2019 году с целью избежание наказания России в ПАСЕ за агрессию против Украины и безусловного возвращения российской делегации в ассамблею. Новый механизм предусматривает в процессе возможного наложения санкций на страны-члены координацию действий и взаимное одобрение решений ПАСЕ, Комитетом министров СЕ и генеральным секретарем Совета Европы.

Новый механизм включает следующие этапы:

  • Введение общей трехсторонней миссии в страну-член, которая серьезно нарушает уставные обязательства, придерживается стандартов, фундаментальных принципов и ценностей Совета Европы;
  • Утверждение общей дорожной карты с привлечением страны к диалогу с целью устранения имеющихся нарушений;
  • Возможное решение о приостановлении репрезентативных прав страны-члена в КМСЕ, а также/или в ПАСЕ, либо исключение страны из организации в целом.

Напомним, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы позволила работать российским депутатам, которые голосовали за аннексию Автономной Республики Крым.


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