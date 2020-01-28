Зимняя сессия ПАСЕ. Фото: @PACE_News / Twitter

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Парламентская ассамблея Совета Европы является одним из двух главных уставных органов Совета Европы, состоящим из представителей парламентов всех государств-членов. Ассамблея принимает резолюции и рекомендации на основе докладов депутатов и является площадкой для обсуждения актуальных проблем европейской политики. ПАСЕ также избирает генерального секретаря Совета Европы и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека.

В эти дни проходит зимняя сессия ПАСЕ, на которой парламентарии рассмотрят новую санкционную процедуру, которая должна заменить старую (летом 2019 года ее отменили по требованию России). Проект новой процедуры исключает любые санкции против агрессора, поэтому украинская делегация вместе с депутатами «стран-друзей» пытается переломить ситуацию в ПАСЕ.

Предыстория: выдворение и возвращение России в ПАСЕ

В апреле 2014 года ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением агрессии России из-за аннексии Крыма, а действия России на территории украинского полуострова, в том числе и пресловутый референдум, назвала «не имеющими юридической силы» и не признаваемыми Советом Европы. Тогда же россиян лишили права голоса в Ассамблее.

Потом депутатом ПАСЕ от Украины стала пленница Кремля Надежда Савченко, а от России ПАСЕ требовала ее освобождения. Тогда российская делегация выдвинула ультиматум — или России возвращают право голоса, или они приостанавливают работу в Ассамблее. Право голоса Москве не вернули, делегация РФ приостановила работу на несколько лет.

Весной 2017 года в Ассамблее вспыхнул новый скандал из-за блокирования руководством ПАСЕ механизма расследования случаев коррупции. Также стало известно, что в марте тогдашний глава ПАСЕ Педро Аграмунт слетал в Сирию по приглашению россиян. Москва это мероприятие анонсировала как сигнал своего невидимого присутствия в ПАСЕ. Такая выходка стоила Аграмунту должности, которую он очень неохотно покидал.

В 2018 году из-за коррупционного скандала в ПАСЕ (речь шла о случаях получения взяток политиками за лоббирование интересов той или иной страны в ПАСЕ) Совет Европы отказался от проведения саммита, где планировал торжественно отметить 70 лет с начала своего существования. Организацией саммита занимался генсек СЕ Турбьерн Ягланд, который на протяжении последних лет также неоднократно лоббировал позицию россиян.

В прошлом году в апреле перед сессией Ассамблеи на заседании бюро Европейской народной партии, которая имеет много своих представителей в ПАСЕ, разгорелся скандал вокруг антироссийских санкций. Депутат Бундестага Андреас Ник и член ПАСЕ от Германии поругался с представителем Украины. Немецкий депутат заявил, что антироссийские санкции лишают доходов 250 сотрудников Совета Европы. Уже тогда стало ясно, что ряд политиков Ассамблеи планируют добиться снятия санкций с РФ.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой говорилось о том, что право голосовать, выступать и быть представленным в Ассамблее и ее органах не может быть приостановлено или аннулировано при обжаловании или пересмотре полномочий. Это позволило российской делегации вернуться в сессионный зал Ассамблеи. Против восстановления России в ПАСЕ проголосовали в полном составе делегации Грузии и Украины, подавляющее большинство депутатов от Великобритании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Албании, Румынии, Словении, Словакии, половина делегации Швеции, а также отдельные представители Бельгии, Лихтенштейна, Нидерландов, Германии, Хорватии, Швейцарии.

После этого скандального решения делегация Украины решила не участвовать в осенней сессии ПАСЕ, которая проходила с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Впоследствии украинские парламентарии решили повоевать с Россией в ПАСЕ во время зимней сессии, которая началась в понедельник, 27 января.

Что сейчас происходит в ПАСЕ

На зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы впервые с января 2015 года в одном сессионном зале встретились украинская и российская делегации. Накануне визита в Страсбург глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько пообещала, что Украина и в дальнейшем будет требовать от Ассамблеи возобновить санкции против россиян. Однако, по мнению экспертов, повторить успех предыдущей украинской делегации в вопросе изгнания РФ из ПАСЕ практически невозможно из-за ряда факторов, среди которых и желание многих европейских парламентариев «наладить диалог с Россией».

На вечернем заседании 28 января ПАСЕ рассмотрит новую санкционную процедуру, которая невыгодна Украине из-за невозможности введения каких-либо санкций против агрессора. Проект новой процедуры разработал один из идеологов возвращения России в ПАСЕ, немецкий социалист Франк Швабе.

Кроме этого, 27 января в Страсбурге ПАСЕ уже пошла на первые уступки перед РФ — изменила свой рабочий график по просьбе главы российской делегации Петра Толстого. Другой представитель России Леонид Слуцкий, который связывает возвращение российской делегации в ПАСЕ с легитимизацией аннексии Крыма, задремал на заседании одного из органов ПАСЕ.

Украина вместе с партнерами обжаловали полномочия россиян в ПАСЕ. В то же время Россия заявила, что покинет зимнюю сессию в случае, если ее полномочия в Ассамблее будут «ущемлены». Это произошло после того, как в понедельник парламентарии остановили автоматическое утверждение полномочий российской делегации.

«Обычно вице-президентов утверждают автоматически, поскольку их не выбирают, а назначают по квотам национальных делегаций. Россия как государство с одной из самых больших делегаций имеет свою квоту. Остановить назначения можно только отдельным голосованием. Господин Толстой, который является претендентом на одного из вице-президентов, вряд ли может занимать эту позицию из-за антисемитских заявлений, а также распространения языка ненависти в своей предыдущей профессиональной деятельности журналиста. Так что в этом вопросе добились тайного голосования», — поделилась успехами украинцев в ПАСЕ Мария Мезенцева.

Также известно, что член украинской делегации в ПАСЕ Александр Мережко избран вице-президентом Ассамблеи.

Что говорят украинские делегаты и нардепы

По словам руководительницы украинской делегации в ПАСЕ нардепа Елизаветы Ясько, в понедельник украинцы провели плодотворные встречи с коллегами из Германии и Франции.

Экс-нардеп Елена Сотник, входившая в состав украинской делегации в ПАСЕ, по результатам первого рабочего дня Ассамблеи перечислила общие настроения парламентариев:

находится большинство, удовлетворяющее просьбу России перенести дебаты с четверга на среду (92 на 68);

докладчиком назначают Тини Кокса, лидера левых, пророссийской группы, которая даже при условии аннексии и агрессии России в Украине не прекращала защищать и отстаивать интересы России.

«Для избрания репортера в профильном комитете необходимо большинство. Итак, это большинство уже не за нас и против лишения России полномочий. Отчет будут писать в стиле предыдущей резолюции о целостности Ассамблеи и диалоге. Украинской стороне и нашим партнерам можно еще побороться за поправки в этом отчете, но изменить суть вряд ли удастся», — резюмирует Сотник.

По ее мнению, украинской делегации стоит доносить до коллег из крупнейших политических групп вопросы нелегитимности российской делегации, поскольку депутаты РФ избраны голосами в том числе и аннексированного Крыма. Также украинцы должны напоминать европейским коллегам о совершении россиянами преступления против Украины и системных нарушениях прав человека.

Нардеп и член украинской делегации в ПАСЕ Леся Василенко отметила, что 27 января по инициативе Украины удалось обжаловать кандидатуру россиянина Петра Толстого на должность вице-президента ПАСЕ от РФ.

«Это тот самый Петр, у которого было скандальное телешоу на Первом канале, где проклинал евреев и ставил под сомнение возможность существования украинцев и грузин. Вчера же и состоялось тайное голосование. Вопрос в бюллетене стоял максимально просто: Выборы П. Толстого на должность вице-президента ПАСЕ от РФ. Варианты ответа: да/нет. Сегодня объявили второй тур голосования. Это означает, что П. Толстой не набрал необходимой поддержки зала. Но это также означает, что не было абсолютного большинства против кандидатуры Толстого. Так что придется еще поработать», — написала Василенко в фейсбуке.

Также нардеп рассказала о двусторонних встречах украинской делегации. В частности, она назвала встречу с французами «одной из самых тяжелых, хотя с перспективой».

«Сложность разговора свелась к несгибаемому убеждению французской делегации в правильности решения вернуть РФ в колыбель ПАСЕ. Не совсем убедительные тезисы от французов: диалог, каким бы он ни был, лучше, чем изоляция... РФ вернулась и сразу обмен пленными состоялся», — констатирует Василенко.

«Теперь задача — в течение недели доступно объяснить европейцам одну простую истину — дедушка Бисмарк был прав, когда говорил о ценности договора с Россией. Ведь договор — это результат диалога. Но, понимаете, «Россия» и «диалог» — это взаимоисключающие параграфы. Россия в принципе не понимает такого явления, как диалог», — отметил в фейсбуке член украинской делегации нардеп Дмитрий Наталуха.

ПАСЕ: чего ждать Украине

Вечером во вторник, 28 января, ожидается так называемый доклад Кокса о России и ее праве на участие в ПАСЕ. Украинские парламентарии готовятся подавать поправки. По мнению представителей делегации Украины, в этом документе будет упущено словосочетание «российская вооруженная агрессия против Украины». Также сейчас идет второй тур голосования о возможности россиянина Толстого быть вице-президентом ПАСЕ от РФ. Украинская делегация мобилизует голоса «против».