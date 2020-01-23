Давос 2020 Фото: Офис президента, Украинский дом в Давосе

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Ракурс

Всемирный экономический форум в Давосе 2020 для украинской делегации стал площадкой для привлечения иностранных инвесторов. Президент Украины Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук и ряд других высокопоставленных лиц обещали серьезные привилегии для компаний, которые готовы инвестировать в Украину не менее 10 млн долл. «Ракурс» следил за тем, о чем говорили и о чем договаривались украинские чиновники.

Зеленский в Давосе

Президент Украины посвятил Всемирному экономическому форуму в Давосе один день — 22 января. За это время на полях саммита он встретился с:

федеральным президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой;

основателем ВЭФ Клаусом Швабом;

премьер-министром Нидерландов Марком Рютте;

директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой;

президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти;

президентом компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым;

генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.

Во время рабочего визита в Давос Зеленский поздравил свою швейцарскую коллегу с избранием на пост президента. В ответ Соммаруга сообщила, что планирует посетить Киев в марте для обсуждения новой программы помощи. В то же время с премьером Нидерландов Марком Рютте глава государства говорил о расследовании дела сбитого самолета MH17 в небе над Донбассом. Эти встречи Зеленского носили больше приветственный коммуникативный характер, то есть о каких-то конкретных договоренностях речь не шла.

В Давосе украинский президент выступил с речью, сосредоточенной на тематике инвестиционной привлекательности Украины. По мнению Зеленского, Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы.

«Моя цель — чтобы в учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украина. Так что присоединяйтесь! Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы», — поделился своими амбициями на полях форума в Давосе 2020 Зеленский.

Также во время своего выступления глава государства заверил, что новая украинская власть строит равные правила игры для всех, очищает судебную систему и диджитализирует процессы.

Оригинальным стало заявление Зеленского о персональных опекунах (Investment nanny) и пятилетних налоговых каникулах для компаний, которые готовы инвестировать в Украину 100 млн долл. и больше. Украинский лидер пообещал обеспечить для таких компаний «отдельный контракт с государством».

Во время своего выступления Зеленский не обошел вниманием политику и напомнил мировому сообществу об украинском вопросе.

«Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality. Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам — погибшим и потерявшим дома, — достаточно ли им всемирной «обеспокоенности»? Этого мало», — подчеркнул глава государства.

Тем временем журналист Тарас Березовец, который находится в Давосе, обнародовал фото полупустой аудитории, перед которой пришлось выступать Зеленскому, что может свидетельствовать о потере интереса бизнес-публики и западных лидеров к Украине.

Пресс-служба Офиса президента отчиталась, что в Давосе Зеленский успел обсудить с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой реализацию программы расширенного финансирования Украины (речь идет о 5,5 млрд долл.), а президента Европейского банка реконструкции и развития Суму Чакрабарти глава государства поблагодарил за прошлогодний портфель проектов на более чем 1 млрд евро. Кроме того, в разговоре с одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и логистику в Украине, гендиректором компании Cargill Inc. Зеленский поделился успехами в процессе запуска земельной реформы. На этом все. Далее Зеленский поехал в Израиль.

Гончарук в Давосе 2020: что говорил и о чем договорился премьер

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе начал со встречи с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Чиновник похвастался, что они с Марин — самые молодые руководители правительств в мире. Также с финским премьером Гончарук обсудил возможности сотрудничества в образовательной сфере (а финскую модель образования многие нахваливают), в частности, в рамках проекта «Финская поддержка реформы украинской школы».

О встрече с директором-распорядителем МВФ Гончарук сообщил кратко, поблагодарив Кристалину Георгиеву за конструктивный диалог. Одной из главных новостей дня для Украины в Давосе, по мнению Гончарука, стало подписание Министерством инфраструктуры меморандума о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

«Этот альянс — это логическое продолжение плана реструктуризации «Укрзализныци», которое анонсировал президент Зеленский в сентябре 2019 года... Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия», — написал Гончарук в Телеграм, за что вскоре получил на орехи.

«Видимо, не только меня шокировало заявление премьер-министра Украины о передаче «Укрзализныци» в управление Deutsche Bahn на 10 лет. Как первый заместитель председателя комитета инфраструктуры услышала эту феерическую новость первый раз прямо в Давосе», — пишет нардеп от «Голоса» Юлия Клименко.

По ее словам, премьер «не только не экономист, но и не юрист», и не знает, что правительство самостоятельно не может передать стратегический объект «Укрзализныцю» в управление.

«Правительство, которое борется с коррупцией, рассказывает о прозрачности и приглашает в Давосе инвесторов в Украину, под столом на тайных и неконкурентных условиях передает в управление крупнейшую компанию Украины немецкой компании, которая не является прибыльной и субсидируется немецким государственным бюджетом в огромных размерах — примерно 12 млрд евро», — заявила Клименко.

Кроме того, Deutsche Bahn 23 января официально опроверг заявление Гончарука о передаче в управление «Укрзализныци». По словам представителя пресс-службы компании Керстина Экштайна, немецкий железнодорожный оператор будет предоставлять УЗ консультативные услуги, а об управлении речь не идет.

В истории об УЗ и Deutsche Bahn не остался в стороне и бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, который также «проехался» по такой инициативе правительства. Он напомнил, что идея привлечь немецких специалистов была подготовлена еще в 2016 году и согласована на рабочем уровне с немецкой стороной.

Несмотря на недоразумения касательно «Укрзализныци», в Давосе состоялось первое заседание Национального инвестиционного совета, в который входят крупнейшие иностранные компании, работающие в Украине. Во время этого мероприятия Гончарук похвастался улучшенным прогнозом Всемирного банка по экономическому росту Украины (с 3% до 3,7% в 2020 году), а также замедлением темпов инфляции и принятием ряда законов, регулирующих бизнес-деятельность.

Также Гончарук вспомнил незлым тихим словом предшественников, от которых «в наследство досталась куча долгов по сумасшедшим процентам». Напоследок глава Кабмина пообещал создать особые условия инвесторам. Речь идет о прямых гарантиях от правительства для каждого инвестора, который вложит более 100 млн долл. в Украину. Для этого монобольшинство планирует поддержать специальный закон, позволяющий правительству напрямую решать вопросы (от налоговых льгот до земельных вопросов и инфраструктуры), которые беспокоят инвесторов. Заманить новые компании в Украину в правительстве также планируют путем предоставления налоговых каникул.

В дополнение Гончарук в Давосе пообещал создать специальный международный арбитраж, который будет решать дела до 10 млн долл.

Арахамия в Давосе: евроинтеграция и трудности перевода

Побывал на Всемирном экономическом форуме в Давосе и глава президентской фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия, который заявил, что Украине стоит временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с нормами Евросоюза.

«Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться более слабой, играя по одинаковым правилам», — сказал Арахамия.

По его мнению, Украина должна занять какое-то свое уникальное место, пока не станет сильнее. Такие слова лидера президентской партии в парламенте остро восприняли пользователи соцсетей, сравнивая риторику Арахамии с заявлениями беглого президента Виктора Януковича и экс-главы правительства Николая Азарова, которые попытались свернуть евроинтеграционные процессы осенью 2013 года. Это заставило Арахамию прокомментировать свои слова, заявив, что «зрада отменяется», а также списав все на трудности перевода.

«Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями. В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти. Именно это подчеркивал сегодня в Давосе в своем выступлении», — написал он.

Намерение Украины продолжать евроинтеграционные процессы подтвердила в беседе с инвесторами в Давосе и руководитель Минфина Оксана Маркарова.

«Сейчас ситуация стабильная, инфляция низкая, мы уверенно воплощаем нашу евроинтеграционную повестку дня в финансовой, таможенной, фискальной и бюджетных сферах. Мы приняли все, что нужно для приватизации, концессий и развития инфраструктуры», — сказала Маркарова.

Украинский дом в Давосе 2020

На Всемирном экономическом форуме состоялся ряд мероприятий, посвященных Украине. Эти мероприятия проходили в Украинском доме в Давосе, который является мультиформатным пространством, организованным фондом олигарха Виктора Пинчука. В этом году Украинский дом посетили украинские чиновники, представители бизнеса и власти, иностранные инвесторы. Одним из самых знаковых на Всемирном экономическом форуме было выступление бывшего пленника Кремля Олега Сенцова, которое стало своеобразным резюме участия украинской делегации в Давосе 2020.

Выступление Сенцова начинается с 36 минуты: