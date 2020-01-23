Давос 2020. Фото: Офіс президента, Український дім у Давосі

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Ракурс

Всесвітній економічний форум у Давосі 2020 для української делегації став майданчиком для залучення іноземних інвесторів. Президент України Володимир Зеленський, прем’єр Олексій Гончарук та низка інших високопосадовців обіцяли серйозні привілеї для компаній, які готові інвестувати в Україну щонайменше 10 млн дол. «Ракурс» стежив за тим, про що говорили і про що домовлялися українські високопосадовці.

Зеленський у Давосі

Президент України присвятив Всесвітньому економічному форумі у Давосі один день — 22 січня. За цей час на полях саміту він зустрівся з:

федеральним президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою;

засновником ВЕФ Клаусом Швабом;

прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте;

директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою;

президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті;

президентом компанії SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим;

генеральним директором компанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном.

Під час робочого візиту до Давосу Зеленський привітав свою швейцарську колегу з обранням на посаду президента. У відповідь Соммаруга повідомила, що планує відвідати Київ у березні для обговорення нової програми допомоги. Водночас з прем’єром Нідерландів Марком Рютте глава держави говорив про розслідування справи збитого літака MH17 у небі над Донбасом. Ці зустрічі Зеленського мали більше привітальний комунікативний характер, тобто про укладення якихось конкретних домовленостей не йшлося.

У Давосі український президент також виступив з промовою, зосередженою на тематиці інвестиційної привабливості України. На думку Зеленського, Україна повинна стати інвестиційною Меккою Східної та Центральної Європи.

«Моя мета — щоб у підручниках поруч з кейсами Японії, Південної Кореї, Сінгапуру з’явилась Україна. Тож долучайтесь! Україна повинна стати інвестиційною Меккою Східної та Центральної Європи», — поділився своїми амбіціями на полях форуму в Давосі 2020 Зеленський.

Також під час свого виступу глава держави запевнив, що нова українська влада будує рівні правила гри для всіх, очищує судову систему та діджиталізує процеси.

Оригінальною стала заява Зеленського щодо персональних опікунів (Investment nanny) та п’ятирічних податкових канікул для компаній, які готові інвестувати в Україну 100 млн дол. і більше. Український лідер пообіцяв забезпечити для таких компаній «окремий контракт з державою».

Під час свого виступу Зеленський не оминув увагою політику й нагадав світовій спільноті про українське питання.

«Шостий рік у моїй країні йде війна. Шостий рік, як Росія анексувала в нас частину території. Незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати. Ось така у нас з вами new normality. Так, світ згуртувався навколо вирішення цих питань. Але чи достатньо українцям — загиблим і тим, хто втратив домівки, — чи достатньо їм всесвітньої «стурбованості» та «занепокоєння»? Цього замало», — наголосив глава держави.

Тим часом журналіст Тарас Березовець, який перебуває в Давосі, оприлюднив фото напівпорожньої аудиторії, перед якою довелося виступати Зеленському, що може свідчити про втрату інтересу бізнес-публіки та західних лідерів до України.

Прес-служба Офісу президента прозвітувала, що у Давосі Зеленський встиг обговорити з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою реалізацію програми розширеного фінансування України (йдеться про 5,5 млрд дол.), а президенту Європейського банку реконструкції та розвитку Сумі Чакрабарті глава держави подякував за минулорічний портфель проектів на понад 1 млрд євро. Окрім цього, в розмові з одним із найбільших інвесторів у аграрний сектор та логістику в Україні, гендиректором компанії Cargill Inc. Зеленський поділився успіхами у процесі запуску земельної реформи. На цьому все. Далі Зеленський поїхав в Ізраїль.

Гончарук у Давосі 2020: що говорив і про що домовився прем’єр

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук свій візит на Всесвітній економічний форум у Давосі розпочав із зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін. Чиновник похизувався, що вони з Марін є двома наймолодшими очільниками урядів у світі. Також з фінським прем’єром Гончарук обговорив можливості співпраці в освітній сфері (а фінську модель освіти багато хто нахвалює), зокрема, в рамках проекту «Фінська підтримка реформи української школи».

Про зустріч із директором-розпорядником МВФ Гончарук повідомив стисло, подякувавши Крісталіні Георгієвій за конструктивний діалог. Однією з найголовніших новин дня для України в Давосі, на думку Гончарука, стало підписання Міністерством інфраструктури меморандуму про взаєморозуміння із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

«Цей альянс — це логічне продовження плану реструктуризації «Укрзалізниці», яке анонсував президент Зеленський у вересні 2019 року... Німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства», — написав Гончарук у Телеграм, за що згодом отримав на горіхи.

«Мабуть, не тільки мене шокувала заява прем’єр-міністра України про передачу «Укрзалізниці» в управління Deutsche Bahn на 10 років. Як перша заступниця голови комітету інфраструктури почула цю феєричну новину перший раз прямо в Давосі», — пише нардеп від «Голосу» Юлія Клименко.

За її словами, прем’єр «не тільки не економіст, але й не юрист», і не знає, що уряд самостійно не може передати стратегічний об’єкт «Укрзалізницю» в управління.

«Уряд, який бореться з корупцією, розповідає про прозорість і запрошує в Давосі інвесторів в Україну, під столом на таємних і неконкурентних умовах передає в управління найбільшу компанію України німецькій компанії, яка не є прибутковою та субсидується німецьким державним бюджетом у величезних розмірах — приблизно 12 млрд євро», — заявила Клименко.

Окрім цього, Deutsche Bahn 23 січня офіційно спростував заяву Гончарука щодо передачі в управління «Укрзалізниці». За словами представника прес-служби компанії Керстіна Екштайна, німецький залізничний оператор надаватиме УЗ консультативні послуги, а про управління не йдеться.

В історії про УЗ та Deutsche Bahn не лишився осторонь й колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, який також «проїхався» по такій ініціативі уряду. Він нагадав, що ідея залучити німецьких фахівців була підготовлена ще у 2016 році і погоджена на робочому рівні з німецькою стороною.

Попри непорозуміння щодо «Укрзалізниці», у Давосі відбулося перше засідання Національної інвестиційної ради, до якої входять найбільші іноземні компанії, що працюють в Україні. Під час цього заходу Гончарук похизувався покращеним прогнозом Світового банку щодо економічного зростання України (з 3% до 3,7% у 2020 році), а також сповільненням темпів інфляції і ухваленням низки законів, які регулюють бізнес-діяльність.

Також Гончарук згадав незлим тихим словом попередників, від яких «у спадок дісталася купа боргів за шаленими відсотками». Наостанок очільник Кабміну пообіцяв створити особливі умови інвесторам. Йдеться про прямі гарантії від уряду для кожного інвестора, який вкладе понад 100 млн дол. в Україну. Для цього монобільшість планує підтримати спеціальний закон, який дозволить уряду напряму вирішувати питання (від податкових пільг до земельних питань та інфраструктури), що турбують інвесторів. Заманити нові компанії до України в уряді також планують шляхом надання податкових канікул.

Додатково Гончарук у Давосі пообіцяв створити спеціальний міжнародний арбітраж, який вирішуватиме справи до 10 млн дол.

Арахамія у Давосі: євроінтеграція і труднощі перекладу

Побував на Всесвітньому економічному форумі у Давосі і глава президентської фракції «Слуга народу» в Раді Давид Арахамія, який заявив, що Україні варто тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства з нормами Євросоюзу.

«Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої гармонізації законодавства. Однак я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами», — сказав Арахамія.

На його думку, Україна мусить посісти якесь своє унікальне місце, поки не стане сильнішою. Такі слова лідера президентської партії в парламенті гостро сприйняли користувачі соцмереж, порівнюючи риторику Арахамії із заявами колишнього президента-втікача Віктора Януковича й екс-глави уряду Миколи Азарова, які спробували згорнути євроінтеграційні процеси восени 2013 року. Це змусило Арахамію прокоментувати свої слова, заявивши, що «зрада скасовується», а також списавши все на труднощі перекладу.

«Я за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами. В той самий час інтереси України мають бути пріоритетом номер один для української влади. Саме на цьому наголошував сьогодні в Давосі в своєму виступі», — написав він.

Намір України продовжувати євроінтеграційні процеси підтвердила під час розмови з інвесторами у Давосі й очільниця Мінфіну Оксана Маркарова.

«Зараз ситуація стабільна, інфляція низька, ми впевнено втілюємо наш євроінтеграційний порядок денний у фінансовій, митній, фіскальній та бюджетних сферах. Ми ухвалили все, що потрібно для приватизації, концесій та розвитку інфраструктури», — сказала Маркарова.

Український дім у Давосі 2020

На Всесвітньому економічному форумі відбулася низка заходів, присвячених Україні. Ці заходи відбувалися в Українському домі у Давосі, який є мультиформатним простором, організованим фондом олігарха Віктора Пінчука. Цьогоріч до Українського дому завітали українські високопосадовці, представники бізнесу та влади, іноземні інвестори. Одним із найбільш знакових на Всесвітньому економічному форумі був виступ колишнього бранця Кремля Олега Сенцова, який став своєрідним резюме участі української делегації у Давосі 2020.

Виступ Сенцова розпочинається з 36 хвилини: