Российская делегация продолжит работу в ПАСЕ без санкций. Фото: slovoidilo.ua

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Парламентская ассамблея Совета Европы позволила работать российским депутатам, которые голосовали за аннексию Автономной Республики Крым.

Таким образом российская делегация в ассамблее должна продолжить работу без санкций. Было закрыто рассмотрение жалобы, инициированной депутатом из Латвии Марией Голубевой и поддержанной депутатами от Украины и других государств. Соответствующее решение в Страсбурге принял регламентный комитет ПАСЕ, 29 января сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что в случае, если комитет отклоняет обжалование по процедурным основаниям, оно считается автоматически одобренным ассамблеей, но решение комитета должно быть объявлено на заседании ассамблеи.

В ПАСЕ заявили, что рассматривали жалобу по двум основаниям. Первая — в делегацию РФ входят депутаты, избранные в многомандатном округе с учетом голосов в оккупированном Крыму. Вторая — в российскую делегацию вошли сенаторы, которые находятся под санкциями, за поддержку оккупации АР Крым.

В делегации считают, что этих оснований недостаточно для введения ограничений против делегации.

Комитет решил, что полномочия российской парламентской делегации должны быть подтверждены, — говорится в решении комитета.

Ранее сообщалось, что 28 января вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали главу делегации России и заместителя председателя Госдумы Петра Толстого.