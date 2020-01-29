Російська делегація продовжить роботу в ПАРЄ без санкцій. Фото: slovoidilo.ua

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Парламентська асамблея Ради Європи дозволила працювати російським депутатам, які голосували за анексію Автономної Республіки Крим.

Таким чином російська делегація в асамблеї повинна продовжити роботу без санкцій. Був закритий розгляд скарги, ініційованої депутатом із Латвії Марією Голубевою та підтриманої депутатами від України та інших держав. Відповідне рішення в Страсбурзі ухвалив регламентний комітет ПАРЄ, 29 січня повідомляє «Європейська правда».

Наголошується, що у разі, якщо комітет відхиляє оскарження за процедурними підставами, воно вважається автоматично схваленим асамблеєю, але рішення комітету має бути оголошене на засіданні асамблеї.

У ПАРЄ заявили, що розглядали скаргу за двома підставами. Перша — до делегації РФ входять депутати, обрані у багатомандатному округу з урахуванням голосів у окупованому Криму. Друга — до російської делегації увійшли сенатори, які перебувають під санкціями, за підтримку окупації АР Крим.

У делегації вважають, що цих підстав недостатньо для запровадження обмежень проти делегації.

Комітет вирішив, що повноваження російської парламентської делегації мають бути підтверджені, — йдеться у рішенні комітету.

Раніше повідомлялося, що 28 січня віце-спікером Парламентської асамблеї Ради Європи обрали голову делегації Росії й заступника голови Держдуми Петра Толстого.