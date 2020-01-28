ПАРЄ обрала віце-спікером російського пропагандиста Толстого, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132802-parie-obrala-vice-spikerom-rosiyskogo-propagandysta-tolstogo.html

Ракурс

Віце-спікером Парламентської асамблеї Ради Європи 28 січня обрали голову делегації Росії, заступника голови Держдуми Петра Толстого.

Це сталося після другої спроби. Сьогодні проти призначення Толстого виступила українська делегація і росіянину не вдалося заручитися підтримкою кваліфікованої більшості під час голосування.

У другому турі Толстому було достатньо набрати просту більшість і він все ж отримав посаду віце-спікера. У голосуванні з 321 парламентарія взяли участь 252. Зарахували 249 голосів, а три бюлетені були визнані зіпсованими. За кандидатуру Толстого проголосували 132 депутати, проти — 117, повідомив сайт ПАРЄ.

Решта заступники голови асамблеї було обрано за підсумками першого голосуваня.

Пан Толстой отримав абсолютну більшість голосів і, таким чином, обирається заступником голови від Росії, — сказав головуючий на сесії.

Толстой — колишній ведучий пропагандистських політичних передач на російському Першому каналі. Він працював у недільному випуску програми «Час», ток-шоу «Політика», «Час покаже», а також був заступником директора Дирекції соціальних і публіцистичних програм «Першого каналу». Згодом Толстой пішов у політику і його обрали до російського парламенту. В Україні Толстой включений до санкційного списку за антиукраїнську позицію.

Учора ПАРЄ навіть змінила свій графік, щоб задовольнити прохання глави російської делегації Толстого перенести на день раніше розгляд питання про повноваження національних делегацій. Росіяни не могли узгодити графік роботи із перельотами.

Делегація України вчора оскаржила повноваження росіян і призначення віце-президента асамблеї.