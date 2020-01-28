ПАСЕ избрала вице-спикером российского пропагандиста Толстого, фото — Википедия

https://racurs.ua/n132802-pase-izbrala-vice-spikerom-rossiyskogo-propagandista-tolstogo.html

Ракурс

Вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 28 января избрали председателя делегации России, заместителя председателя Госдумы Петра Толстого.

Это произошло после второй попытки. Сегодня против назначения Толстого выступила украинская делегация и россиянину не удалось заручиться поддержкой квалифицированного большинства при первом голосовании.

Во втором туре Толстому было достаточно набрать простое большинство и он все же получил должность вице-спикера. В голосовании из 321 парламентария приняли участие 252. Зачислили 249 голосов, а три бюллетеня были признаны испорченными. За кандидатуру Толстого проголосовали 132 депутата, против — 117, сообщил сайт ПАСЕ.

Остальные заместители председателя ассамблеи был избраны по итогам первого голосования.

Господин Толстой получил абсолютное большинство голосов и, таким образом, избирается заместителем председателя от России, — сказал председательствующий на сессии.

Толстой — бывший ведущий пропагандистских политических передач на российском Первом канале. Он работал в воскресном выпуске программы «Время», ток-шоу «Политика», «Время покажет», а также был заместителем директора Дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала». Впоследствии Толстой ушел в политику и был избран в российский парламент. В Украине Толстой включен в санкционный список из-за антиукраинской позиции.

Вчера ПАСЕ даже изменила свой график, чтобы удовлетворить просьбу главы российской делегации Толстого перенести на день раньше рассмотрение вопроса о полномочиях национальных делегаций. Россияне не могли согласовать график работы с перелетами.

Делегация Украины вчера обжаловала полномочия россиян и назначение вице-президента ассамблеи.