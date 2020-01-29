«София Киевская» в 3D: создан виртуальный тур собором

Создан 3D-тур музеем «София Киевская», скриншот: matterport.com

https://racurs.ua/n132853-sofiya-kievskaya-v-3d-sozdan-virtualnyy-tur-soborom.html

Ракурс

Завершена работа над 3D-туром Софийским собором, которую осуществлял Национальный заповедник «София Киевская».

Теперь все желающие смогут виртуально прогуляться этим музеем. 3D-тур доступен по ссылке.

По своему интерфейсу он похож на популярный сервис просмотра улиц Google Street View.

Перемещаться между тремя этажами здания можно путем «ходьбы» по лестнице или нажав соответствующую кнопку, предусмотренную в интерфейсе 3D тура.

Софийский собор был построен в 1037 году князем Ярославом. С того времени он неоднократно подвергался разграблением и повреждением, однако впоследствии его восстанавливали. До сих пор в соборе сохранились 260 кв. м мозаик и 3 тыс. кв. м фресок XI века.

Напомним, в прошлом году появилась возможность осуществить 3D-тур по расположенной в Антарктиде украинской станцией Академик Вернадский. Пользователи интернета могут осмотреть несколько платформ, на которых работают украинские полярники.