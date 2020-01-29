Киевское метро полностью откажется от жетонов. Фото: newsone.ua

https://racurs.ua/n132852-v-metropolitene-kieva-soobschili-kogda-jetony-okonchatelno-ischeznut-v-metro.html

Ракурс

«Киевский метрополитен» объявил о новых сроках перехода с жетонов на е-билеты и разовые QR-билеты.

Жетоны в столичном метрополитене будут работать до 31 марта этого года. Уже с 1 апреля вводится разовый проход по QR-билетами. Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации, сообщила 29 января пресс-служба КП «Киевский метрополитен» в Facebook.

Используйте, пожалуйста, все свои запасы к 31 марта, если не планируете хранить жетоны «на долгую память». С 1 апреля разовый проход будет по QR-билетам, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что все записанные поездки на зеленой карточке можно будет использовать до 31 марта 2021 года.

В метрополитене добавили, что с апреля Киев полностью переходит на е-билет, оператором которого определено КП «ГИВЦ».

Напомним, в Киеве уже переносили дату запуска единого электронного билета. Ранее планировалось, что единый е-билет в Киеве не будет введен в эксплуатацию с 1 ноября 2019 года.