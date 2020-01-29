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Ракурс
Киевское метро полностью откажется от жетонов. Фото: newsone.ua

В метрополитене Киева сообщили, когда жетоны окончательно исчезнут в метро

29 янв 2020, 17:17
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«Киевский метрополитен» объявил о новых сроках перехода с жетонов на е-билеты и разовые QR-билеты.

Жетоны в столичном метрополитене будут работать до 31 марта этого года. Уже с 1 апреля вводится разовый проход по QR-билетами. Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации, сообщила 29 января пресс-служба КП «Киевский метрополитен» в Facebook.

Используйте, пожалуйста, все свои запасы к 31 марта, если не планируете хранить жетоны «на долгую память». С 1 апреля разовый проход будет по QR-билетам, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что все записанные поездки на зеленой карточке можно будет использовать до 31 марта 2021 года.

В метрополитене добавили, что с апреля Киев полностью переходит на е-билет, оператором которого определено КП «ГИВЦ».

Напомним, в Киеве уже переносили дату запуска единого электронного билета. Ранее планировалось, что единый е-билет в Киеве не будет введен в эксплуатацию с 1 ноября 2019 года.

Источник: Ракурс


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