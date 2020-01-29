Київське метро повністю відмовиться від жетонів. Фото: newsone.ua

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«Київський метрополітен» оголосив про нові терміни переходу з жетонів на е-квитки та разові QR-квитки.

Жетони в столичному метрополітені працюватимуть до 31 березня цього року. Вже з 1 квітня запроваджується разовий прохід за QR-квитками. Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації, повідомила 29 січня прес-служба КП «Київський метрополітен» у Facebook.

Використайте, будь ласка, всі свої запаси до 31 березня, якщо не плануєте зберігати жетони «на довгу пам’ять». З 1 квітня разовий прохід буде за QR-квитками, — йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що всі записані поїздки на зеленій картці можна буде використати до 31 березня 2021 року.

У метрополітені додали, що з квітня Київ повністю переходить на е-квиток, оператором якого визначено КП «ГІОЦ».

Нагадаємо, в Києві вже переносили дату запуску єдиного електронного квитка. Раніше планувалося, що єдиний е-квиток в Києві не буде введений в експлуатацію з 1 листопада 2019 року.